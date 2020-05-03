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    • Yaşam
    • 03.05.2020 Gazete
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    'de 17 yaşındaki liseli Salman tartıştığı babasını öldürdü

    'de lise öğrencisi Salman A. tartıştığı babası Ekrem A.'ya (66) av tüfeği ile ateş etti. Ekipler ihbar üzerine olay yerine gitti. Ancak yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Katil evlat
    Aile içi tartışma cinayetle bitti. Olay dün 'de meydana geldi. Lise öğrencisi Salman A. (17), evde, tartıştığı babası Ekrem A.'ya (66) av tüfeği ile ateş etti.


    Sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.



    Ekrem A.'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Baba katili ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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