Aile içi tartışma cinayetle bitti. Olay dün Osmaniye'de meydana geldi. Lise öğrencisi Salman A. (17), evde, tartıştığı babası Ekrem A.'ya (66) av tüfeği ile ateş etti.
Sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekrem A.'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Baba katili ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekrem A.'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Baba katili ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.