Güneş ışınları, Sibel Oflas'ın DNA'larını mutasyona uğratıyor ve kansere dönüştürüyor. Antalya'da yaşayan Sibel Oflas (43), 8 yaşında 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığına yakalandı. Yüzünde yaralar çıktı. Doktorları, yaraların kansere dönüştüğünü saptadı.

Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının, 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Sonra da eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edilmek zorunda kaldı. Ardından kemoterapiye başladı. Ancak bir süre sonra yaralar tekrar çıkıp yayıldı.

SESİMİ DUYMUYORLAR

Son olarak kanser hücrelerinin sol kolunu sarmasıyla acı çekmeye başlayan Oflas, salgın yüzünden hastanede tedavi göremedi. Doktoru, sağ kolunun omuzdan kesilmesi gerektiğini söyledi. Talihsiz kadın ise acısını dindirmek için teklifi kabul etti. Salgının bitiminde gerçekleşecek ameliyat için gün saymaya başlayan Oflas, "Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Dünya Sağlık Örgütü beni neden görmüyor, sesimi duymuyorlar. Önceleri protez hayalleri kuruyordum ama artık bir hayalim bile yok. Sadece acı çekmeden yaşamak istiyorum" dedi.



Güneş ışınları, Sibel Oflas DNA'larını mutasyona uğratıyor ve kansere dönüştürüyor. Talihsiz kadın salgın bitiminde ameliyat olacak