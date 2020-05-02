Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da feci ! Araç hurdaya döndü

    'ın Sultanhisar İlçesi'nde dün korkunç bir yaşandı… Nazilli yönüne giden 'nın (38) kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjü aştı. Karşı şeritte ilerleyen (41) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Genç kadın, olay yerinde hayata gözlerini kapadı.

    Sergül soldu

    Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde dün korkunç bir yaşandı… Nazilli yönüne giden 'nın (38) kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjü aştı. Karşı şeritte ilerleyen (41) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

    Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sergül Kaya'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Minibüs sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu iddia edilen Sergül Kaya'nın ağabeyi de dün bir açıklama yaptı. Kaya, "Kız kardeşim Sergül eşinden 2 yıl önce boşandı ve hamile de değildir. 112 sağlık ekipleri müdahale ettikleri sırada kardeşimin hamile olduğu kanısına vararak böyle bir anons geçince medyaya da aynı şekilde yansımış. Çıkan haberler bizi bir kez daha üzdü" ifadelerini kullandı.

    Haberler Yaşam Aydın'da feci kaza! Araç hurdaya döndü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri