Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde dün korkunç bir kaza yaşandı… Nazilli yönüne giden Sergül Kaya'nın (38) kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjü aştı. Karşı şeritte ilerleyen Mutlu Demirhan (41) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sergül Kaya'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Minibüs sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu iddia edilen Sergül Kaya'nın ağabeyi de dün bir açıklama yaptı. Kaya, "Kız kardeşim Sergül eşinden 2 yıl önce boşandı ve hamile de değildir. 112 sağlık ekipleri müdahale ettikleri sırada kardeşimin hamile olduğu kanısına vararak böyle bir anons geçince medyaya da aynı şekilde yansımış. Çıkan haberler bizi bir kez daha üzdü" ifadelerini kullandı.