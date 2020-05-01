Dünya Sağlık Örgütü’ne ders!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom başkanlığında gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaştı.
Bakan Koca, Türkiye'nin 81 ilindeki tedbirlerin hızla alınmasının vaka sürecini yavaşlattığına dikkat çekti. Vatandaşların da tedbirlere destek vermesiyle mücadelede birçok ülkeye göre Türkiye'nin öne çıktığını ifade etti.
Bakan Koca, Türkiye'nin 81 ilindeki tedbirlerin hızla alınmasının vaka sürecini yavaşlattığına dikkat çekti. Vatandaşların da tedbirlere destek vermesiyle mücadelede birçok ülkeye göre Türkiye'nin öne çıktığını ifade etti.