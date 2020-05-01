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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    Dünya Sağlık Örgütü’ne ders!

    , Adhonom başkanlığında gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak 'nin tecrübelerini paylaştı.

    Dünya Sağlık Örgütü’ne ders!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adhonom başkanlığında gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak 'nin tecrübelerini paylaştı.



    Bakan Koca, Türkiye'nin 81 ilindeki tedbirlerin hızla alınmasının vaka sürecini yavaşlattığına dikkat çekti. Vatandaşların da tedbirlere destek vermesiyle mücadelede birçok ülkeye göre Türkiye'nin öne çıktığını ifade etti.
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