Dr. Savaş Başar Kartal ve ailesi Coronavirüsü yendi, mutluluk pastası kesti

mraniye

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Savaş Başar Kartal, Coronavirüse yurtdışı temaslı bir hastasından yakalandı. Ona virüsü bulaştıran hastası öldü. 53 yaşındaki Dr. Kartal, günlerce oksijen cihazına bağlı yaşam savaşı verdi.Virüsün kendisi gibi doktor eşine ve 3 kızından ikisine bulaştı. Günlerce süren tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Kartal ailesi, bunu pasta keserek kutladı.İzmir'de Covid-19 nedeniyle hemşire annesi ve astsubay babasından uzakta kalan Nehir Karaca'nın 5'inci doğum günü, sürpriz bir şekilde kutlandı.Coronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda kalan vatandaşlar gösterilen ilgiye çektikleri videolarla teşekkür ediyor.