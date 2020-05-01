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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    ’li Belediyesi ’ni yıktı, lerden tepki yağdı!

    ’li Belediyesi, kentin merkezinde bulunan ’ni yıktı. Bulgar lerden tepki yağdı: Neden yıktınız… Artık nerede fotoğraf çektireceğiz... İki saattir ağlıyorum…

    Edirne Belediyesi, akılalmaz bir olaya imza attı… Kentin en merkezi yerindeki Saraçlar Caddesi'nde bulunan ve özellikle Bulgar lerin yoğun ilgi gösterdiği 'ni önceki gün yıktı. Belediyeye, Bulgar turistlerden tepki yağdı. 200'ün üzerinde Bulgar, daha önce 'ye gelişlerinde çeşme önünde çektirdikleri yüzlerce hatıra fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Turistler, "Neden yıkıldı?", "Bundan sonra nerede fotoğraf çektireceğiz?", "Güzel bir yerdi, yıkılmasının nedenini merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bir Bulgar kadın ise "Çeşmenin yıkılması nedeniyle iki saattir ağlıyorum" mesajını paylaştı.

    NEDENİ AÇIKLANMADI
    Sedefçi döneminde 2009 yılında inşa ettirilen çeşmenin yapımına Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu karşı çıkmıştı. Ancak bugüne kadar yıkımı konusunda yasal bir girişimde bulunulmamıştı. Edirne Belediye Başkanı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



    Bulgar turistler, birbirleriyle çeşmenin önünde buluşuyordu. Burada, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyordu.

    MURAT SAVAŞ
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