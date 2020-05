Ankara Sincan'da önceki gün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Şükrü Can, aynı evde yaşadığı annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkisini de dövmeye başladı.



Kanlar içinde kalan anne-kıza, sosyal medyadan destek yağdı.

Kanlar içinde kalan anne ve kız hastaneye kaldırıldı. Meryem Can'ın kafasında, Kamer Can'ın ise burnunda kırık saptandı. Darp raporu alan anne ve kızı, daha sonra polisin kapısını çaldı.

İkili, sürekli şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Kayıplara karışan Şükrü Can ise gözaltına alındı. Olay gecesi eve alkollü gittiği belirlenen zanlı, savcılık tarafından hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi Kamer Can, Twitter hesabından annesi ve kendisin kanlar içindeki fotoğraflarını paylaşarak "Can güvenliğimiz yok ve bizi ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada genç kızın çağrısına destek yağdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Twitter'dan yapılan açıklamada ise Şükrü Can'ın aynı akşam yakalandığı açıklandı. Ayrıca, Ankara Batı Adliyesi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.