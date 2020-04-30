Robert mezunu çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle gerçekleştirdi

Funda Özer Baltalı... Robert Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak 2007 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde keçi çiftliği kurmaya karar verdi. Funda Özer Baltalı, aldığı 200 keçinin büyük bölümünün brusella nedeniyle telef olmasına rağmen pes etmedi ve bugün çok daha mutlu.
Dünyanın Coronavirüs salgını nedeniyle kaos içinde olmasına rağmen Baltacı, çiftlik hayatının mutluluğunu yaşıyor. Baltacı, "Hayvancılık ve süt üretimi beni çok mutlu ediyor. Corona salgınıyla ilgili haberleri izleyince, çiftlikte yaşadığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu kaos hemen bitsin" dedi.
Dünyanın Coronavirüs salgını nedeniyle kaos içinde olmasına rağmen Baltacı, çiftlik hayatının mutluluğunu yaşıyor. Baltacı, "Hayvancılık ve süt üretimi beni çok mutlu ediyor. Corona salgınıyla ilgili haberleri izleyince, çiftlikte yaşadığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu kaos hemen bitsin" dedi.