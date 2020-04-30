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    • Yaşam
    • 30.04.2020 Gazete
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    Robert mezunu çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle gerçekleştirdi

    mezunu , Seferihisar’da keçi çiftliği kurdu. Coronavirüs günlerinde, çiftlikte keçileriyle ilgilenen Baltalı, “Salgın nedeniyle herkes panikte. Ben burada çok mutluyum” dedi.

    Robert mezunu keçilerle yaşıyor
    Funda Özer Baltalı... ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak 2007 yılında 'in Seferihisar ilçesinde keçi çiftliği kurmaya karar verdi. , aldığı 200 keçinin büyük bölümünün brusella nedeniyle telef olmasına rağmen pes etmedi ve bugün çok daha mutlu.



    Dünyanın     Coronavirüs salgını nedeniyle kaos içinde olmasına rağmen Baltacı, çiftlik hayatının mutluluğunu yaşıyor. Baltacı, "Hayvancılık ve süt üretimi beni çok mutlu ediyor. Corona salgınıyla ilgili haberleri izleyince, çiftlikte yaşadığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu kaos hemen bitsin" dedi.
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