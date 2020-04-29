Sokak köpeği silahla vurularak katledildi. Olay dün Şanlıurfa'da meydana geldi. Yaklaşık iki hafta önce yine Viranşehir'de oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Köpekler, çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Hastaneye kaldırılan miniklerden Davut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatını kaybeden 2 yaşındaki minik Davut'un ardından, bir ölüm haberi daha geldi. Bu kez yavruları olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak vahşice öldürüldü. Acıkan minik yavrular, bir yandan annelerinin kalkması için çaba harcarken diğer yandan ise sütünü emip karınlarını duyurmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Davut Sana hayatını kaybetti.
YÜZLERİNİ PARÇALADI
Sokak köpekleri küçük çocukların yüzlerini parçaladı.
Davut Sana hayatını kaybetti.
YÜZLERİNİ PARÇALADI
Sokak köpekleri küçük çocukların yüzlerini parçaladı.