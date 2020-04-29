Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sokak köpeği silahla vurularak katledildi

    ’da sokak köpeklerinin saldırdığı bir çocuk kurtarılamadı. Hayvanlar silahla vurulmaya başlandı...

    Sokak köpeği silahla vurularak katledildi
    Sokak köpeği silahla vurularak katledildi. Olay dün 'da meydana geldi. Yaklaşık iki hafta önce yine Viranşehir'de oyun oynayan , Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, , Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Köpekler, çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Hastaneye kaldırılan miniklerden Davut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatını kaybeden 2 yaşındaki minik Davut'un ardından, bir ölüm haberi daha geldi. Bu kez yavruları olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak vahşice öldürüldü. Acıkan minik yavrular, bir yandan annelerinin kalkması için çaba harcarken diğer yandan ise sütünü emip karınlarını duyurmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Davut Sana hayatını kaybetti.



    YÜZLERİNİ PARÇALADI
    Sokak köpekleri küçük çocukların yüzlerini parçaladı.





    Haberler Yaşam Sokak köpeği silahla vurularak katledildi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri