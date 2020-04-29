Bal gibi gerçek!

'nın yeni düzenlemesiyle ballar artık sadece 'çiçek balı' olarak anılmak yerine, kekik, kestane, ayçiçeği, narenciye gibi bitki çeşidiyle satışa sunulabilecek ancak bu bal türleri için getirilen polen kriterinin sağlanması gerekecek. Tebliğle balın kalitesinde ve protein miktarında büyük önemi bulunan prolin oranı da kestane balı için kilo başına 500 miligram olarak belirlendi. Piyasada yer alan kestane ballarında bu oranın sağlanamaması, ballara yönelik denetimlerde tağşiş göstergesi olacak.