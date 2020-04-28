Yer: Şanlıurfa... Traktör ile pulluk arasında feci ölüm
Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Abdulkadir Altıparmak'ın (60) dün traktörü arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan Altıparmak'ın üzerine bir anda araç devrildi. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sevenleri yıkıldı.
Şanlıurfa'daçiftçilikyapanAbdulkadirAltıparmak'ın(60) düntraktörü arızalandı. Arızayı gidermeyeçalışan Altıparmak'ın üzerine bir andaaraç devrildi. Ağır yaralanan talihsizadam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.Sevenleri yıkıldı.