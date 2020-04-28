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    • Yaşam
    • 28.04.2020 Gazete
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    Yer: ... Traktör ile pulluk arasında feci ölüm

    'da çiftçilik yapan 'ın (60) dün traktörü arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan Altıparmak'ın üzerine bir anda araç devrildi. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sevenleri yıkıldı.

    Traktör can aldı
    Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Abdulkadir Altıparmak'ın (60) dün traktörü arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan Altıparmak'ın üzerine bir anda araç devrildi. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sevenleri yıkıldı.
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