Ramazan paylaşmaktır... İşte dayanışma ruhu

İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisinin yanında hijyen paketleri de dağıtılıyor. Birçok bölgede evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara iftarlık ve sahurluk olmak üzere günde iki öğün sıcak yemek servisi yapılıyor. Bunun dışında birçok aileye alışveriş kartları da dağıtılıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları da Ramazan boyunca vatandaşların yanında oluyor. Yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.