Ramazan paylaşmaktır... İşte dayanışma ruhu

Türkiye, evde kal çağrılarına uyuyor. Her yıl ülke genelinde düzenlenen iftar, sahur programları, Hacivat-Karagöz ile semazen gösterileri ve tasavvufi konserler, bu sene Coronavirüs'le mücadele kapsamında yapılamıyor.
Tüm Türkiye, 11 ayın sultanı Ramazan'ın coşkusunu evlerde yaşıyor. Kutsal ayın dayanışma ruhu, salgın döneminde de dimdik ayakta duruyor. Pandemi nedeniyle iftar çadırları kurulamasa da yurdun dört bir yanında yardım paketleri dağıtılmaya devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerde evlere kumanya dağıtımı yapılıyor.
İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisinin yanında hijyen paketleri de dağıtılıyor. Birçok bölgede evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara iftarlık ve sahurluk olmak üzere günde iki öğün sıcak yemek servisi yapılıyor. Bunun dışında birçok aileye alışveriş kartları da dağıtılıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları da Ramazan boyunca vatandaşların yanında oluyor. Yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
BİR KOLİ İYİLİK
Hayırsever gençler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor. Ankara'da Lütfiye Demirtaş ve Derya Nadide Yıldız bir süre önce 2 arkadaşıyla bir araya gelerek lokanta açtı. Elde edilen gelir ise maddi durumu iyi olmayanlara yollandı. Ancak lokanta salgın nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Dört arkadaş bu kez de kendilerine ulaşan yardımseverlerin desteğiyle gıda kolileri hazırlamaya başladı.
EKMEK DAĞITTILAR
Manisa'da da Kızılay, yeni tip Coronavirüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan tüm vatandaşlara ekmek dağıttı. Yetkililer, gıda yardımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.