Kütahya'da Veysel S., eski eşi 1 çocuk annesi Nesibe T.'nin, evine gidip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Genç kadın da bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından 'Ölmek istemiyorum' yazarak, paylaştı. Veysel S. gözaltına alındı.
Eski koca, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı. Elektronik kelepçe takılı olan şüpheli önceki akşam evden çıkmak istedi. Ancak babası izin vermedi. Yaşlı adamı dövüp, otomobiliyle kaçtı. Polis, Veysel S.'yi yakaladı. Şüpheli, ev hapsine gönderildi.
Genç kadın, eski eşinin fotoğrafını sosyal medyadan yayınlandı. 'Ölmek istemiyorum' yazdı.
Eski koca, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı. Elektronik kelepçe takılı olan şüpheli önceki akşam evden çıkmak istedi. Ancak babası izin vermedi. Yaşlı adamı dövüp, otomobiliyle kaçtı. Polis, Veysel S.'yi yakaladı. Şüpheli, ev hapsine gönderildi.
Genç kadın, eski eşinin fotoğrafını sosyal medyadan yayınlandı. 'Ölmek istemiyorum' yazdı.