Ankara'da Fatih S.'nin, şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Alev S., 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da bırakarak eve terk etti. Öfkeli adam önceki gün kadının arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.' polisi aradı. Fatih S., eşinin eve gelmesi üzerine uzun namlulu silahla rehin aldığı çocuklarını bırakarak, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Fatih S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Çocukları rehin alınan Alev S. eve gitti. Yavrularına sık sıkı sarıldı.
Çocukları rehin alınan Alev S. eve gitti. Yavrularına sık sıkı sarıldı.