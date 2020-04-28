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    • Yaşam
    • 28.04.2020 Gazete
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    Kabus hapiste! 'da 2 çocuğunu rehin alan baba tutuklandı

    'da S.'nin, şiddet uyguladığı iddia edilen eşi S., 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da bırakarak eve terk etti. Öfkeli adam önceki gün kadının arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.' polisi aradı. Fatih S., eşinin eve gelmesi üzerine uzun namlulu silahla rehin aldığı çocuklarını bırakarak, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Fatih S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Kabus hapıste!
    Ankara'da S.'nin, şiddet uyguladığı iddia edilen eşi S., 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da bırakarak eve terk etti. Öfkeli adam önceki gün kadının arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.' polisi aradı. Fatih S., eşinin eve gelmesi üzerine uzun namlulu silahla rehin aldığı çocuklarını bırakarak, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Fatih S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


    Çocukları rehin alınan Alev S. eve gitti. Yavrularına sık sıkı sarıldı.
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