İy'ilik' zamanı! Minik Liya sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor...

yaşayan Hatice-Ufuk Gümüşöz çiftinin1,5 yaşındaki kızlarıLiya, lösemiyeyakalandı. Doktorlar,tek çarenin ilik nakliolduğunu açıkladı.Talihsiz yavrununMersin'de yaşayanhalası Berna Tutuk,"Kemoterapiye başlandıama durumu yüksekrisk taşıdığı için kök hücrenakli gerekiyor. Hepimizyıkıldık. Çaresiz haldeyiz. Biray zamanımız kaldı. Vatandaşlarımızdanbağış yapmalarınıistiyoruz" diyerek yardımçağrısı yaptı.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Uğur Akyüz'ün (7) de sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor.