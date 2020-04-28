İy'ilik' zamanı! Minik Liya sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor...

İngiltere'de yaşayan Hatice-Ufuk Gümüşöz çiftinin 1,5 yaşındaki kızları Liya, lösemiye yakalandı. Doktorlar, tek çarenin ilik nakli olduğunu açıkladı. Talihsiz yavrunun Mersin'de yaşayan halası Berna Tutuk, "Kemoterapiye başlandı ama durumu yüksek risk taşıdığı için kök hücre nakli gerekiyor. Hepimiz yıkıldık. Çaresiz haldeyiz. Bir ay zamanımız kaldı. Vatandaşlarımızdan bağış yapmalarını istiyoruz" diyerek yardım çağrısı yaptı.
UĞUR'U YAŞATALIM
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Uğur Akyüz'ün (7) de sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor.
UĞUR'U YAŞATALIM
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Uğur Akyüz'ün (7) de sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor.