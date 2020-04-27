Yer: Tekirdağ... Virüsten korunmak için dezenfektan içti, hayatını kaybetti
Tekirdağ Çerkezköy'de dün 45 yaşındaki Barış Çimen, virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün öğleden sonra durumu ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ Çerkezköy'de dün 45 yaşındaki Barış Çimen, virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün öğleden sonra durumu ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.