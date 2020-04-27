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    • Yaşam
    • 27.04.2020 Gazete
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    Yer: Tekirdağ... Virüsten korunmak için dezenfektan içti, hayatını kaybetti

    Tekirdağ Çerkezköy'de dün 45 yaşındaki Barış Çimen, virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün öğleden sonra durumu ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Dezenfektan faciası!
    Tekirdağ Çerkezköy'de dün 45 yaşındaki Barış Çimen, virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün öğleden sonra durumu ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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