Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde önceki gece ilginç anlar yaşandı. Gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz, "Şaşkın kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Ağzımız açık kaldı. Video çekmeye bile zaman bulamadık. Balkondan bakıyorduk. Hatta iki defa gördük. Onun peşinden bir drone geçti üzerimizden. Ne olduğunu anlayamadık. Şaşkınız" dedi.
Trakya semalarında UFO heyecanı yaşandı. Vatandaşların ağzı açık kaldı.
Trakya semalarında UFO heyecanı yaşandı. Vatandaşların ağzı açık kaldı.