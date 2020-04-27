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    • Yaşam
    • 27.04.2020 Gazete
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    lı Aşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi görenleri şaşırtıyor

    'nın 'nde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe, görenleri şaşkına çeviriyor. 'nin dervişi olarak bilinen 'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, görenleri şaşırtıyor. Bina sakinleri, “Komşu olduğumuz için mutluyuz” diyor…

    3 asırlık türbe
    Bursa'nın 'nde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe, görenleri şaşkına çeviriyor. 'nin dervişi olarak bilinen 'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.



    Tarihçi Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Bayezid'in damadı Emir Sultan Hazretleri'nin talebesidir" dedi.



    Bina sakinleri ise "Sufi Şair Aşık Yunus ile komşu olduğumuz için mutluyuz" ifadesini kullandı.

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