Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe, görenleri şaşkına çeviriyor. Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Aşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.
Tarihçi Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Bayezid'in damadı Emir Sultan Hazretleri'nin talebesidir" dedi.
Bina sakinleri ise "Sufi Şair Aşık Yunus ile komşu olduğumuz için mutluyuz" ifadesini kullandı.
Tarihçi Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Bayezid'in damadı Emir Sultan Hazretleri'nin talebesidir" dedi.
Bina sakinleri ise "Sufi Şair Aşık Yunus ile komşu olduğumuz için mutluyuz" ifadesini kullandı.