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    • Yaşam
    • 26.04.2020 Gazete
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    'nın ilçesinde motosiklete iki kişi binenlere sosyal mesafe ihlali cezası

    'nın ilçesinde, motosikletteki 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Marmaris , Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede motosiklete sürücüden başkasının binmesini yasaklamıştı.

    Motosiklete iki kişi binenlere ceza

    'nın ilçesinde, motosikletteki 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

    Yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında motosiklete sürücüden başkasının binmesinin yasak olduğu ilçede, iki kişinin motosikletle Tepe Mahallesi'nde gezdiği ihbarı üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, bir süre sonra motosikleti park edip uzaklaşan sürücü ile yolcuyu yakaladı.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
    Motosikletin sürücüsü M.Ç. ile aynı araçtaki F.B'ye, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

    Marmaris , Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede motosiklete sürücüden başkasının binmesini yasaklamıştı.

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