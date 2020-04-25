İlk sahur ilk iftar

Ramazan ayı bu yıl dünyayı eve kapatan Coronavirüs tedbirleri kapsamında geldi. İlk sahuru fedakarca görev yapan sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerde yaparken, itfaiyeciler de görev başında oruca niyetlendi. Davulcular ise maskeyle sokaklarda davul çaldı.
Covid-19 ile mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.
İstanbul İtfaiyesi, Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı. İstanbul'da belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.
Covid-19 ile mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.
İstanbul İtfaiyesi, Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı. İstanbul'da belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.