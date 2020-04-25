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    • Yaşam
    • 25.04.2020 Gazete
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    İlk sahur ilk iftar

    Ramazan ayının ilk sahurunu fedakarca görev yapan sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerde yaparken, itfaiyeciler de görev başında oruca niyetlendi.

    İlk sahur ilk iftar
    Ramazan ayı bu yıl dünyayı eve kapatan Coronavirüs tedbirleri kapsamında geldi. İlk sahuru fedakarca görev yapan sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerde yaparken, itfaiyeciler de görev başında oruca niyetlendi. Davulcular ise maskeyle sokaklarda davul çaldı.



    Covid-19 ile mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan 'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.



    İtfaiyesi, Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı. İstanbul'da belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.
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