Efeler İlçesi'nde önceki akşam erkek terörü yaşandı... Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil T, gece saat 1'de bir aydır ayrı yaşadığı, öğretmen olan eşi Banu T'nin kapısına dayandı. Burada eşi Banu ve 2 çocuğuyla birlikte evde misafir olan komşusunu tabancayla rehin aldı. Gürültüyü duyan komşular ise 155'i aradı. Kısa sürede bölgeye giden özel hareket polisleri, Halil T'yi ikna etmeye çalıştı.Polis binaya girmek için hazırlık yaparken, Halil T, pencereden "Teslim olacağım" diye bağırdı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "Barışmak istedim. Ancak, eşim kabul etmedi. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" diye konuştu.