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    • Yaşam
    • 23.04.2020 Gazete
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    Yer: ... Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, 'kıskançlıktan yaptım' dedi

    Güvenlik görevlisi Halil T. gece saat 1’de ayrı yaşadığı öğretmen eşinin kapısına dayandı. Ailesini ve komşusunu rehin aldı. Mahkemede “Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım” ifadesini kullandı. Serbest kaldı.

    Erkek terörü!
    Aydın'ın Efeler İlçesi'nde önceki akşam erkek terörü yaşandı... Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil T, gece saat 1'de bir aydır ayrı yaşadığı, öğretmen olan eşi Banu T'nin kapısına dayandı. Burada eşi Banu ve 2 çocuğuyla birlikte evde misafir olan komşusunu tabancayla rehin aldı. Gürültüyü duyan komşular ise 155'i aradı. Kısa sürede bölgeye giden özel hareket polisleri, Halil T'yi ikna etmeye çalıştı.



    TESLİM OLDU
    Polis binaya girmek için hazırlık yaparken, Halil T, pencereden "Teslim olacağım" diye bağırdı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "Barışmak istedim. Ancak, eşim kabul etmedi. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" diye konuştu.
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