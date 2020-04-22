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    • Yaşam
    • 22.04.2020 Gazete
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    Hem Coronavirüs'e hem de kalp hastalığına karşı verdiği savaşı kazandı!

    'da 'ın (56) virüs testi pozitif çıktı, tedavi altına alındı. kalp krizi geçirdi. Operasyonla 4 stent takılan Çınar, sonunda hem Coronavirüs'ü yendi hem de kalbindeki sorun giderildi. Çınar, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

    Çınar gibi!
    56 yaşındaki adam, hem Coronavirüs'e hem de kalp hastalığına karşı verdiği savaşı kazanarak taburcu oldu. 'da 'ın (56) virüs testi pozitif çıktı, tedavi altına alındı. kalp krizi geçirdi. Operasyonla 4 stent takılan Çınar, sonunda hem Coronavirüs'ü yendi hem de kalbindeki sorun giderildi. Çınar, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



    Hüseyin Çınar
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