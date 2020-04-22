Hem Coronavirüs'e hem de kalp hastalığına karşı verdiği savaşı kazandı!

56 yaşındaki adam, hem Coronavirüs'e hem de kalp hastalığına karşı verdiği savaşı kazanarak taburcu oldu. İstanbul'da Hüseyin Çınar'ın (56) virüs testi pozitif çıktı, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda kalp krizi geçirdi. Operasyonla 4 kalp damarına stent takılan Çınar, sonunda hem Coronavirüs'ü yendi hem de kalbindeki sorun giderildi. Çınar, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Hüseyin Çınar
Hüseyin Çınar