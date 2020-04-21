Erkek terörü salgın döneminde de bitmek bilmedi… Kayseri'de oturan Serap İlhan (40), apartman görevlisi olan eşi Hacı İlhan'ın kendisini öldürmek üzere olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım istedi.
Eşinin kendisini Ali Dağı'nın zirvesine çıkarıp aşağıya atmaya çalıştığını belirten talihsiz kadın, "Ustura ve bıçakla beni yaraladı. Bana tornavida saplayıp yaramı iğne iplikle dikmeye çalıştı. Artık sol kulağım duymuyor. Gece 2'den sabahın 6'sına kadar dayak yemiş bir insanım. Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Ne olur sesimi duyun" diye konuştu.
UYKUNUZDA ÖLDÜRECEĞIM
Serap İlhan'ın evli olan kızı F.N.Y (22) ise kendisinin de daha önceden babasından şiddet gördüğünü anlattı: Benim babamla 7 tane mahkemem var. Ayrıca babamın 24 suç dosyası bulunuyor. Bana 'sizi uykunuzda öldüreceğim' dedi.
Hacı İlhan
ALİ ALTUNTAŞ
Eşinin kendisini Ali Dağı'nın zirvesine çıkarıp aşağıya atmaya çalıştığını belirten talihsiz kadın, "Ustura ve bıçakla beni yaraladı. Bana tornavida saplayıp yaramı iğne iplikle dikmeye çalıştı. Artık sol kulağım duymuyor. Gece 2'den sabahın 6'sına kadar dayak yemiş bir insanım. Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Ne olur sesimi duyun" diye konuştu.
UYKUNUZDA ÖLDÜRECEĞIM
Serap İlhan'ın evli olan kızı F.N.Y (22) ise kendisinin de daha önceden babasından şiddet gördüğünü anlattı: Benim babamla 7 tane mahkemem var. Ayrıca babamın 24 suç dosyası bulunuyor. Bana 'sizi uykunuzda öldüreceğim' dedi.
Hacı İlhan
ALİ ALTUNTAŞ