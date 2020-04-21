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    • Yaşam
    • 21.04.2020 Gazete
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    'de eşinden şiddet gören kadın yetkililerden yardım istedi: Ne olur sesimi duyun

    'de oturan (40), apartman görevlisi olan eşi 'ın kendisini öldürmek üzere olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım istedi.

    Ne olur sesimi duyun
    Erkek terörü salgın döneminde de bitmek bilmedi… 'de oturan (40), apartman görevlisi olan eşi 'ın kendisini öldürmek üzere olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım istedi.



    Eşinin kendisini 'nın zirvesine çıkarıp aşağıya atmaya çalıştığını belirten talihsiz kadın, "Ustura ve bıçakla beni yaraladı. Bana tornavida saplayıp yaramı iğne iplikle dikmeye çalıştı. Artık sol kulağım duymuyor. Gece 2'den sabahın 6'sına kadar dayak yemiş bir insanım. Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Ne olur sesimi duyun" diye konuştu.



    UYKUNUZDA     ÖLDÜRECEĞIM
    Serap İlhan'ın evli olan kızı F.N.Y (22) ise kendisinin de daha önceden babasından şiddet gördüğünü anlattı: Benim babamla 7 tane mahkemem var. Ayrıca babamın 24 suç dosyası bulunuyor. Bana 'sizi uykunuzda öldüreceğim' dedi.


    Hacı İlhan

    ALİ ALTUNTAŞ
    Haberler Yaşam Kayseri'de eşinden şiddet gören kadın yetkililerden yardım istedi: Ne olur sesimi duyun
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