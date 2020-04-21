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    • Yaşam
    • 21.04.2020 Gazete
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    Eşinin boğazına bıçak dayadı

    'da dün Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde bıçak dayadı. Çevredekiler ise polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, zorbanın elinden bıçağı alıp, genç kadını kurtardı.

    Eşinin boğazına bıçak dayadı
    Antalya'da dün Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde bıçak dayadı. Çevredekiler ise polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, zorbanın elinden bıçağı alıp, genç kadını kurtardı.



    Polis otosuna bindirilen zanlı, "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" diye konuştu.

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