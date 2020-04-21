Eşinin boğazına bıçak dayadı

Antalya'da dün Hüseyin Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Feride Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde bıçak dayadı. Çevredekiler ise polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, zorbanın elinden bıçağı alıp, genç kadını kurtardı.
Polis otosuna bindirilen zanlı, "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" diye konuştu.
Polis otosuna bindirilen zanlı, "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" diye konuştu.