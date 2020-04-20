Coronavirüsü yenip taburcu olanlar tüm Türkiye’ye umut oluyor!

Ölümcül salgın Coronvirüs'ü yenenler gün geçtikçe çoğalıyor. Onlardan biri olan Zonguldaklı Gönül Atay hastalık sürecini anlattı. Altay, "İlk karantinaya girdiğim 5 gece çok zordu. Ama hemşirelerimiz benimle çok ilgilendiler. Ateşimin çıktığı ilk gece ben başaramayacağımı düşündüm.

'ÇOK ATEŞ OLUYOR'

Korkmadım ama öleceğimi çok hissettim. 'Öleceğim herhalde, başaramayacağım' dedim. 'O gücü kendimde nasıl bulacağım' dedim. Çok ateş ve ağrı oluyor. Farklı bir psikolojinin içine giriyorsunuz. Psikolojiden de ziyade vücudun iflas ettiğini hissediyorsun. Çok şükür atlattık. 22 gün sonunda hastaneden çıktım" diye konuştu.

BAYBURT'TA 9 KİŞİ!

Bayburt'ta Coronavirüs tedavisi tamamlanan 9 hasta alkışlarla taburcu edildi. Tedavileri 8 ile 15 gün arasında değişen en küçüğü 7, en büyüğü ise 70 yaşında 9 hasta taburcu edildi. Vatandaşlar sağlık çalışanlarına dua etti.

ŞIRNAK'TA 3'TE 3

ŞIrnak'ta Coronavirüs testleri pozitif çıkan, Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, tedaviye alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi, taburcu oldu. Sağlık çalışanları hastalığı yenen vatandaşları alkışlarla evlerine uğurladı.

UMUT DOLU PAYLAŞIM

Artvin Devlet Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören 59 yaşındaki İbrahim Zurnacı hasta yatağından Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Evde kal hareketsiz kalma" projesine spor yaparak karşılık verdi.