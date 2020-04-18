Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, Coronavirüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi. Eşinin ardından annesini de kaybeden Caroline Koç, bir kez daha yıkıldı. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, "Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu" mesajıyla duyurdu.
Marianne Graud'tan geriye eşi Herve, kızları Caroline, Christina ve oğlu Frederic ile birlikte çektirdikleri aile fotoğrafı kaldı.
Merhum işadamı Mustafa Koç
Caroline Koç, 4 yıl içinde iki büyük acıyı birden yaşadı.
Marianne Graud'tan geriye eşi Herve, kızları Caroline, Christina ve oğlu Frederic ile birlikte çektirdikleri aile fotoğrafı kaldı.
Merhum işadamı Mustafa Koç
Caroline Koç, 4 yıl içinde iki büyük acıyı birden yaşadı.