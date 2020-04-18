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    • Yaşam
    • 18.04.2020 Gazete
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    ’un annesi Coronavirüs nedeniyle 'de hayatını kaybetti

    ’un annesi , Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'de hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

    Caroline Koç’un anne acısı
    Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 'un eşi 'un annesi , Coronavirüs nedeniyle 'de yaşamını yitirdi. Eşinin ardından annesini de kaybeden Caroline Koç, bir kez daha yıkıldı. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, "Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu" mesajıyla duyurdu.



    Marianne Graud'tan geriye eşi Herve, kızları Caroline, Christina ve oğlu Frederic ile birlikte çektirdikleri aile fotoğrafı kaldı.



    Merhum işadamı Mustafa Koç

    Caroline Koç, 4 yıl içinde iki büyük acıyı birden yaşadı.
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