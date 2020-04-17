Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yer: ... Bir aylık kirasını ödeyemeyen kadına, evden atma tehdidi

    'da gündelik temizlikçi olan kronik astım hastası (33), Coronavirüs salgını nedeniyle işe gidemedi. 900 lira olan kirasını da ödeyemedi. Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı ise 'Anahtarı almaya geleceğim' dedi.

    Kiracıya tehdit
    Antalya'da gündelik temizlikçi olan kronik astım hastası (33), Coronavirüs salgını nedeniyle işe gidemedi. 900 lira olan kirasını da ödeyemedi. Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı ise 'Anahtarı almaya geleceğim' dedi. Genç kadını sokağa atmakla tehdit etti. Kızı Nisa Ayvaz (12) ile yaşayan Biçici, "Bu ay kiramı ödeyemedim. Emlakçı beni sürekli arayarak 'ne zaman ödeyeceksin' demeye başladı. Durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığını söyledim. Buna rağmen her gün aramaya devam etti. Son olarak beni evden atlamakta tehdit etti" dedi.



    Emlakçı, genç kadını bu mesajla tehdit etti.
    Haberler Yaşam Yer: Antalya... Bir aylık kirasını ödeyemeyen kadına, evden atma tehdidi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri