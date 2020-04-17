Antalya'da gündelik temizlikçi olan kronik astım hastası Ayşe Biçici (33), Coronavirüs salgını nedeniyle işe gidemedi. 900 lira olan kirasını da ödeyemedi. Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı ise 'Anahtarı almaya geleceğim' dedi. Genç kadını sokağa atmakla tehdit etti. Kızı Nisa Ayvaz (12) ile yaşayan Biçici, "Bu ay kiramı ödeyemedim. Emlakçı beni sürekli arayarak 'ne zaman ödeyeceksin' demeye başladı. Durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığını söyledim. Buna rağmen her gün aramaya devam etti. Son olarak beni evden atlamakta tehdit etti" dedi.
Emlakçı, genç kadını bu mesajla tehdit etti.
Emlakçı, genç kadını bu mesajla tehdit etti.