Dalgona kahvesi nedir? TikTok kahvesi dalgona evde nasıl hazırlanır? Soruları şuan evde olanlar tarafından araştırılıyor. Kore kahvesi olarak da bilinen dalgona kahvesi sosyal medyada gündem konusu oldu. Kahve, sosyal mecralardan TikTok'ta büyük ilgi görerek adından söz ettiriyor. Vatandaşlar ise dalgona kahvesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Dalgona kahvesi tarifi ve yapılı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Bir kasenin içine granül kahve, şeker ve sıcak suyu koyulur. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpılır. Karışım başta koyu renkte olacaktır.
DALGONA KAHVESİ İÇİN MALZEMELER
2 yemek kaşığı granül kahve
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıcak su
Servis etmek için: Yarım su bardağı süt ve buz.
DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?
Bir kasenin içine granül kahve, şeker ve sıcak suyu koyulur. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpılır. Karışım başta koyu renkte olacaktır.
Yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra kahve kremasının rengi açılmaya başlayacaktır. Bu noktada çırpma işlemi asla bırakılmamalıdır ve karıştırmaya devam edilir. 15 dakika sonunda katı kıvama gelince çırpma işlemi sonlandırılır. Servis etmek için bir bardağa süt ve buz eklenir. En son üzerine hazırlanan kahveli krema eklenir ve istenilen şekilde süslenerek servis edilir.
DALGONA KAHVESİ NEDİR?
Dalgona, Güney Kore'de karamelli şekerlemenin adı olarak bilinmektedir. Kahvenin şekli dalgona şekerlemesine benzemesinden dolayı, dalgona kahvesi olarak adlandırılmıştır. Ancak ülkemizde gündem konusu olmasının nedenlerinden biri, Kore'de yayınlanan bir programda, ardından ise bir restoranda kahvenin yapılışının kayıt altına alınması olmuştur. Bunun sonucunda sosyal medyada büyük hızla yayılmaya başlayan dalgona kahvesi özellikle TikTok'ta yapılan paylaşımlar neticesinde 'TikTok kahvesi' olarak da anılmaya başladı.
Sosyal medyada dolaşan ve popüler hale gelen dalgona kahvesini klasikten öteye geçirmek istiyorsanız, farklı lezzetler katarak çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin granülkahvenizin içine 1 tatlı kaşığı kadar kakao ekleyebilirsiniz.