Dalgona kahvesi nedir? TikTok kahvesi dalgona evde nasıl hazırlanır? Soruları şuan evde olanlar tarafından araştırılıyor. Kore kahvesi olarak da bilinen dalgona kahvesi sosyal medyada gündem konusu oldu. Kahve, sosyal mecralardan TikTok'ta büyük ilgi görerek adından söz ettiriyor. Vatandaşlar ise dalgona kahvesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Dalgona kahvesi tarifi ve yapılı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Bir kasenin içine granül kahve, şeker ve sıcak suyu koyulur. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpılır. Karışım başta koyu renkte olacaktır.