Evde kal Türkiyem

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün renkli görüntüler yaşandı. Salgın dolayısıyla dışarıya çıkamayan Alanya Huzurevi sakinleri ile çalışanları için moral konseri düzenlendi. Huzurevinin bahçesindeki alanda müzisyenler darbuka, keman ve kanun gibi enstrümanlar eşliğinde Türk Halk Müziği ile oyun havası söyledi.
Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar balkonlarında ellerine aldıkları "Biz huzurevinde güvendeyiz, evde kal Türkiye" yazılı dövizlerle de vatandaşlara mesaj gönderdi.
Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar balkonlarında ellerine aldıkları "Biz huzurevinde güvendeyiz, evde kal Türkiye" yazılı dövizlerle de vatandaşlara mesaj gönderdi.