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    • Yaşam
    • 16.04.2020 Gazete
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    Evde kal m

    'nın 'nde dün renkli görüntüler yaşandı. Salgın dolayısıyla dışarıya çıkamayan sakinleri ile çalışanları için moral konseri düzenlendi.

    Evde kal Türkiyem
    Antalya'nın 'nde dün renkli görüntüler yaşandı. Salgın dolayısıyla dışarıya çıkamayan sakinleri ile çalışanları için moral konseri düzenlendi. Huzurevinin bahçesindeki alanda müzisyenler darbuka, keman ve kanun gibi enstrümanlar eşliğinde Türk Halk Müziği ile oyun havası söyledi.



    Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar balkonlarında ellerine aldıkları "Biz huzurevinde güvendeyiz, evde kal " yazılı dövizlerle de vatandaşlara mesaj gönderdi.
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