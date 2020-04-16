Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüsü yenen eşine gözyaşları içinde sarıldı

    'ın Ereğli ilçesinde, 22 gün süren Coronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen (50), kendisini bekleyen eşi 'a gözyaşlarıyla sarıldı.

    Eşsiz kavuşma
    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22 gün süren Coronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen (50), kendisini bekleyen eşi 'a gözyaşlarıyla sarıldı. Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Eşime kavuştuğum için çok mutluyum. Lütfen herkes evde kalsın ve tüm kurallara uysun. Başka çaremiz yok" diye konuştu. Doktorlar ise Gönül Atay'a sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Yaşam Coronavirüsü yenen eşine gözyaşları içinde sarıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri