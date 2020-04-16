Coronavirüsü yenen eşine gözyaşları içinde sarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22 gün süren Coronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen Gönül Atay (50), kendisini bekleyen eşi Hamit Atay'a gözyaşlarıyla sarıldı. Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Eşime kavuştuğum için çok mutluyum. Lütfen herkes evde kalsın ve tüm kurallara uysun. Başka çaremiz yok" diye konuştu. Doktorlar ise Gönül Atay'a sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi.