İtfaiye erleri, suni teneffüs yaptığı kedileri hayata döndürdü

Muğla Bodrum'da yaşanan olay herkesi duygulandırdı. İlçedeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün yangın çıktı. Çevredekiler itfaiyeyi çağırdı. Konteyner içerisinde ise dört kedi yavrusu vardı.
Ekipler, kedileri kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İtfaiye erleri Tolgahan Akman (30), Hasan Demirtaş (33) ve esnaf Yılmaz Polat kedilerden ikisini yarım saat boyunca yaptıkları suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı. İki yavru ise kurtarılamadı.
Ekipler, kedileri kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İtfaiye erleri Tolgahan Akman (30), Hasan Demirtaş (33) ve esnaf Yılmaz Polat kedilerden ikisini yarım saat boyunca yaptıkları suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı. İki yavru ise kurtarılamadı.