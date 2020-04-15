Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    İtfaiye erleri, suni teneffüs yaptığı kedileri hayata döndürdü

    'da yaşanan olay herkesi duygulandırdı. İlçedeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün yangın çıktı. Çevredekiler itfaiyeyi çağırdı. Konteyner içerisinde ise dört kedi yavrusu vardı. İtfaiye erleri, kedilere suni teneffüs yaptı. İki yavruyu hayata döndürmeyi başardı.

    Hayat öpücüğü
    Muğla 'da yaşanan olay herkesi duygulandırdı. İlçedeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün yangın çıktı. Çevredekiler itfaiyeyi çağırdı. Konteyner içerisinde ise dört kedi yavrusu vardı.



    Ekipler, kedileri kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İtfaiye erleri Tolgahan Akman (30), Hasan Demirtaş (33) ve esnaf Yılmaz Polat kedilerden ikisini yarım saat boyunca yaptıkları suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı. İki yavru ise kurtarılamadı.

    Haberler Yaşam İtfaiye erleri, suni teneffüs yaptığı kedileri hayata döndürdü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri