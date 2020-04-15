Avukat eşini genç meslektaşıyla bastı,10 milyon liralık boşanma davası açtı

İstanbul'da avukatlık yapan G.G. ile C.G, üç yıl önce dünyaevine girdi. Mutlu giden evlilik, bir süre sonra tökezledi. G.G, geceleri eve gelmeyen kocasının, kendisini aldattığından şüphelendi. 1 Mart'ta İzmir'e giden eşini dedektif gibi takip etti. En sonunda da ihaneti belgeledi. Eşi ile avukat sevgilisi N.S'yi otele girerken ve çıkarken görüntüledi. Sonra da İstanbul'daki evine gitti. Elde ettiği ilk bilgilere rağmen de herhangi bir şey söylemedi. Eşini takip etmeye devam etti. Avukat sevgilileri bu kez de Fener Kalamış Marinası'nda görüntüledi. 8 Mart'ta da çifti akşamı gittikleri kulüpte çekti. İkilinin sıcak yakınlaşma anlarını kaydetti.
KORUNMA TALEP ETTİ
Ardından tüm ihanet görüntülerini eşine gösterdi. Karısına çok sert tepki veren C.G, "N.S ile evleneceğiz. Avukatlık imparatorluğu kuracağız. İki de çocuk yapacağız" dedi. G.G, de mahkemeye gitti. 10 milyon liralık tazminat ile 20 bin TL'lik tedbir nafakası istedi.
YAT KAÇAMAĞI DOSYADA
G.G, kocası ile sevgilisinin marina kaçamağını dava dosyasına koydu.
G.G, eşinin avukat sevgilisi N.S.'yi de, hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayet etti. Avukat N.S'nin de G.G'den şikâyetçi olduğu öğrenildi.
N.S.
KORUNMA TALEP ETTİ
Ardından tüm ihanet görüntülerini eşine gösterdi. Karısına çok sert tepki veren C.G, "N.S ile evleneceğiz. Avukatlık imparatorluğu kuracağız. İki de çocuk yapacağız" dedi. G.G, de mahkemeye gitti. 10 milyon liralık tazminat ile 20 bin TL'lik tedbir nafakası istedi.
YAT KAÇAMAĞI DOSYADA
G.G, kocası ile sevgilisinin marina kaçamağını dava dosyasına koydu.
G.G, eşinin avukat sevgilisi N.S.'yi de, hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayet etti. Avukat N.S'nin de G.G'den şikâyetçi olduğu öğrenildi.
N.S.