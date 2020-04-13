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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    Yer: ... Küçük Elif’in büyük isyanı!

    'ta yaşayan 3.5 yaşındaki , 25 gün sonra eve gelebilen hemşiresi babası 'e sarılmak istedi. Ancak babası "Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Kızım eğer ben hastaysam sana da bulaşır" diyerek izin vermedi.

    Küçük Elif’in büyük isyanı
    Kahramanmaraş'ta yaşayan 3.5 yaşındaki Elif Zümra Ateş, 25 gün sonra eve gelebilen yoğun bakım hemşiresi babası Abdulkadir Ateş'e sarılmak istedi. Ancak babası "Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Kızım eğer ben hastaysam sana da bulaşır" diyerek izin vermedi. Gözyaşlarına boğulan Elif Zümra, "Bana sarılmıyorsan bir daha gelme" diyerek eve girdi.



    Ateş, "Ülke olarak bu günleri geri de bıraktığımız zaman ilk yapacağım kızıma doya doya sarılmak olacak" dedi.
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