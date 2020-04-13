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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    Yer: ... Hesabına yatırılan ödemesini 'na bağışladı

    'ın 'nde ikamet eden inşaat işçisi örnek bir davranışa imza attı. Hesaplarına yatırılan ödemesini 'na bağışladı.

    Kahramanmaraş!
    Kahramanmaraş'ın 'nde ikamet eden inşaat işçisi örnek bir davranışa imza attı. Üç çocuk babasının eşi Gülsüm Hanım'ın hesabına, Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından bin lira ödemesi yatırıldı. İsa Karabacak ise yardım ödemesini, daha muhtaç kişilere ulaştırılması için tarafından başlatılan 'na bağışladı.

    Sırrıberk ARSLAN

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