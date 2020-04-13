Kahramanmaraş'ın Bozhöyük Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi İsa Karabacak örnek bir davranışa imza attı. Üç çocuk babasının eşi Gülsüm Hanım'ın hesabına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin lira sosyal yardım ödemesi yatırıldı. İsa Karabacak ise yardım ödemesini, daha muhtaç kişilere ulaştırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Sırrıberk ARSLAN
Sırrıberk ARSLAN
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