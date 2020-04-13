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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    Herkesin ateşi ölçüldü

    'te dün bariyerlerle önlem alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşların ateşini ölçtü. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

    Herkesin ateşi ölçüldü
    Karabük'te dün bariyerlerle önlem alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşların ateşini ölçtü. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

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