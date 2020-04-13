Herkesin ateşi ölçüldü

Karabük'te dün halk pazarında bariyerlerle önlem alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşların ateşini ölçtü. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi. Karabük'te dün halk pazarında bariyerlerle önlem alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşların ateşini ölçtü. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.
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