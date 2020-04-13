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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    Babasıyla tartıştı evden kaçtı

    Antalya'da 15 yaşındaki B.B. dün babasıyla tartıştı. Sonra da evden kaçtı. Burhanettin Caddesi'nde yürüyerek ağlamaya başladı. Polis de eşinden ayrı yaşayan anne Tenzile B'yi aradı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden alınan anne kadın, gözleri dolan oğluna sarıldı. Ancak ekipler sosyal mesafe uyarısı yaptı.

    Babasıyla tartıştı evden kaçtı
    Antalya'da 15 yaşındaki B.B. dün babasıyla tartıştı. Sonra da evden kaçtı. Burhanettin Caddesi'nde yürüyerek ağlamaya başladı. Polis de eşinden ayrı yaşayan anne Tenzile B'yi aradı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden alınan anne kadın, gözleri dolan oğluna sarıldı. Ancak ekipler sosyal mesafe uyarısı yaptı.

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