Babasıyla tartıştı evden kaçtı

Antalya'da 15 yaşındaki B.B. dün babasıyla tartıştı. Sonra da evden kaçtı. Burhanettin Caddesi'nde yürüyerek ağlamaya başladı. Polis de eşinden ayrı yaşayan anne Tenzile B'yi aradı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden alınan anne kadın, gözleri dolan oğluna sarıldı. Ancak ekipler sosyal mesafe uyarısı yaptı.
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