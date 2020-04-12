Virüs hırsızı!

Kahramanmanaş'ta Coronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile açılması yasak olan 3 kafeteryadan televizyon çalan Yusuf Y. (60), polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklandı.
SIRRIBERK ASLAN
Kahramanmanaş'ta Coronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile açılması yasak olan 3 kafeteryadan televizyon çalan Yusuf Y. (60), polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklandı.
SIRRIBERK ASLAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.