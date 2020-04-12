Bursa'da bir hastanede tedavi gören 7 Coronavirüs hastası daha taburcu edildi. İçlerinden birinin bıraktığı mektup ise duygulandırdı. Hasta, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum, ilginiz alakanız için minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz, hakkınızı helal edin" diye yazdı.