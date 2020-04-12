Aferin Hamza!

Elazığ'da, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Hamza Ören, annesi Semra Ören'in (41) doğum günü için jandarmadan yardım istedi. Ekipler de pasta alıp, Hamza'ya ulaştırdı. Aile, büyük sevinç yaşadı.
Elazığ'da, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Hamza Ören, annesi Semra Ören'in (41) doğum günü için jandarmadan yardım istedi. Ekipler de pasta alıp, Hamza'ya ulaştırdı. Aile, büyük sevinç yaşadı.
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