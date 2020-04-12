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    • Yaşam
    • 12.04.2020 Gazete
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    'da coronavirüs testi pozitif çıkan kişi hastaneden kaçtı

    Coronavirüs ile mücadele devam ederken, 'da dün akıl almaz bir olay yaşandı. Hastaneye başvuran Hamit S.'nin, yaptırdığı Coronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınmayı kabul etmeyen genç adam, kırdığı camdan bir parça alarak boynuna dayayıp kaçtı.

    Gerçekten hasta!

    Coronavirüs ile mücadele devam ederken, 'da dün akıl almaz bir olay yaşandı. Hastaneye başvuran Hamit S.'nin, yaptırdığı Coronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınmayı kabul etmeyen genç adam, kırdığı camdan bir parça alarak boynuna dayayıp kaçtı.

    Polisle arasında kovalamaca başladı. Kelepçe takılarak sakinleştirilen adam, tedaviyi kabul etti. Hamit S. hastaneye kaldırıldı.
    Ziya RAMOĞLU

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