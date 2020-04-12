6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 liralık ikramiye haftaya devretti. 5 bilenler 6 bin 602'şer lira, 4 bilenler 88'er lira, 3 bilenler ise 12 lira 45'er kuruş kazandı.

11 Nisan Sayısal Loto sonuçları: 6 - 22 - 25 - 28 - 32 - 48