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    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs’ten korkan vatandaşlar, sigarayı bırakmak için ’ı arıyor

    Coronavirüs'e karşı uzmanlar sık sık temizlik kadar sigarayı bırakma uyarısında da bulunuyor. Bu dönemde 'a isteyerek başvuranların sayısı artıyor. Yeşilay Başkanı , "Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz" diye konuştu.

    Sigarayı bırakıyoruz
    Coronavirüs'e karşı uzmanlar sık sık temizlik kadar sigarayı bırakma uyarısında da bulunuyor. Bu dönemde 'a isteyerek başvuranların sayısı artıyor. Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz" diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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