Coronavirüs'e karşı uzmanlar sık sık temizlik kadar sigarayı bırakma uyarısında da bulunuyor. Bu dönemde Yeşilay'a sigara bırakmak isteyerek başvuranların sayısı artıyor. Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz" diye konuştu.
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