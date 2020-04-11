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    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
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    Burası çok konforlu

    Kanada'da yaşayan 203 Türk vatandaşı önceki gün Trabzon Havalimanı'na getirildi. Sakarya üniversitesi işletme mezunu Sare Göktaş (35) yabancı dil eğitimi almak için Eylül ayında Kanada'ya gittiğini belirtti. Şunları söyledi: Kanada'da sürekli ölenlerin haberleri geliyordu. Korkumuzdan geceleri uyuyamıyorduk. Türkiye'ye gelmek bizim için mucize oldu. Burası çok konforlu ve güzel. Devletimiz bizi rahata kavuşturdu.

    Burası çok konforlu
    Kanada'da yaşayan 203 Türk vatandaşı önceki gün Trabzon Havalimanı'na getirildi. Sakarya üniversitesi işletme mezunu Sare Göktaş (35) yabancı dil eğitimi almak için Eylül ayında Kanada'ya gittiğini belirtti. Şunları söyledi: Kanada'da sürekli ölenlerin haberleri geliyordu. Korkumuzdan geceleri uyuyamıyorduk. Türkiye'ye gelmek bizim için mucize oldu. Burası çok konforlu ve güzel. Devletimiz bizi rahata kavuşturdu.

    ÖZGÜR ÖZDEMİR

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