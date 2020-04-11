Kanada'da yaşayan 203 Türk vatandaşı önceki gün Trabzon Havalimanı'na getirildi. Sakarya üniversitesi işletme mezunu Sare Göktaş (35) yabancı dil eğitimi almak için Eylül ayında Kanada'ya gittiğini belirtti. Şunları söyledi: Kanada'da sürekli ölenlerin haberleri geliyordu. Korkumuzdan geceleri uyuyamıyorduk. Türkiye'ye gelmek bizim için mucize oldu. Burası çok konforlu ve güzel. Devletimiz bizi rahata kavuşturdu.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.