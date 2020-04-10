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    • Yaşam
    • 10.04.2020 Gazete
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    Ünye'de yaşayan öğretmen, sağlıkçı komşuları için astığı yazıyla gönülleri fethetti

    Ünye'de yaşayan Öğretmen , örnek bir davranış sergiledi. Yöneticisi olduğu binanın dış kapısına, sağlıkçı komşuları için astığı yazıyla gönülleri fethetti.

    Gurur duyduk
    Ordu Ünye'de yaşayan Öğretmen , örnek bir davranış sergiledi. Yöneticisi olduğu binanın dış kapısına, sağlıkçı komşuları için astığı yazıyla gönülleri fethetti. O yazıda, "Sizinle aynı sitede oturmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz. Biz ve milletimiz için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. İyi ki varsınız, iyi ki komşumuzsunuz" ifadelerine yer verdi.

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