Minik Kuzey’e babası şifa olacak

Adana'da yaşayan 3.5 yaşındaki Kuzey Şengezer, geçen yıl lösemiye yakalandı. Uygun donör Yunanistan'dan çıktı. Ancak salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca tedavi yarım kaldı. Minik yavruya yüzde 70 uyumlu olan babasından ilik nakli yapılacağı açıklandı. Anne Özgül Şengezer, "Gönlüm isterdi ki yüzde 100 uyumlu bir donör olsun..." diye konuştu.
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