Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Minik Kuzey’e babası şifa olacak

    'da yaşayan 3.5 yaşındaki , geçen yıl lösemiye yakalandı. Uygun donör 'dan çıktı. Ancak salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca tedavi yarım kaldı. Minik yavruya yüzde 70 uyumlu olan babasından ilik nakli yapılacağı açıklandı.

    Kuzey’e babası şifa olacak
    Adana'da yaşayan 3.5 yaşındaki , geçen yıl lösemiye yakalandı. Uygun donör 'dan çıktı. Ancak salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca tedavi yarım kaldı. Minik yavruya yüzde 70 uyumlu olan babasından ilik nakli yapılacağı açıklandı. Anne Özgül Şengezer, "Gönlüm isterdi ki yüzde 100 uyumlu bir donör olsun..." diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Minik Kuzey’e babası şifa olacak
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri