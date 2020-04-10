Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı

Sivas'ta Dr. Kardelen Turan ve Dr. Berkem Cilli, salgın nedeniyle nişanı iptal etti. Arkadaşları Acil Servis'te sürpriz nişan töreni düzenledi. İkili 13 Nisan'da evlenecek...
ÖRNEK YIRTTAŞ!
Tekirdağlı kahveci Halit Damarlı (40), 3 bin lira borcun yazılı olduğu defteri yırttı attı. "Biz bize lazımız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım" açıklamasını yaptı.
ERKEKLİĞİ VURUYOR
ABD'li bilimadamları açıkladı: Erkeğin üreme organındaki ağrı da koronavirüs belirtisi olabiliyor. Kısırlığa yol açıyor.
İKİ AYAKLI VİRÜS!
İstanbul'da hırsız, ATM'de ki Emine D'nin yanına yaklaştı. Yüzüne öksürüp parasını çalmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalandı.
İÇİM YANIYOR DIŞIM DONUYORDU
Coronayı yenen Bursalı Havva Er, yaşadığı ızdırabı böyle anlattı:
Virüsü cenazeden kaptım. Nefes alamadım. İçim yanıyor, dışım donuyordu.
Çok ağır hastalık. Ne olur evde kalın.
ÖRNEK YIRTTAŞ!
Tekirdağlı kahveci Halit Damarlı (40), 3 bin lira borcun yazılı olduğu defteri yırttı attı. "Biz bize lazımız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım" açıklamasını yaptı.
ERKEKLİĞİ VURUYOR
ABD'li bilimadamları açıkladı: Erkeğin üreme organındaki ağrı da koronavirüs belirtisi olabiliyor. Kısırlığa yol açıyor.
İKİ AYAKLI VİRÜS!
İstanbul'da hırsız, ATM'de ki Emine D'nin yanına yaklaştı. Yüzüne öksürüp parasını çalmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalandı.
İÇİM YANIYOR DIŞIM DONUYORDU
Coronayı yenen Bursalı Havva Er, yaşadığı ızdırabı böyle anlattı:
Virüsü cenazeden kaptım. Nefes alamadım. İçim yanıyor, dışım donuyordu.
Çok ağır hastalık. Ne olur evde kalın.
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