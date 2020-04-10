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    • Yaşam
    • 10.04.2020 Gazete
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    Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı

    'ta Dr. Kardelen Turan ve Dr. Berkem Cilli, salgın nedeniyle nişanı iptal etti. Arkadaşları Acil Servis'te sürpriz nişan töreni düzenledi. İkili 13 Nisan'da evlenecek... İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Nisan 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Acil nişan
    'ta Dr. Kardelen Turan ve Dr. Berkem Cilli, salgın nedeniyle nişanı iptal etti. Arkadaşları Acil Servis'te sürpriz nişan töreni düzenledi. İkili 13 Nisan'da evlenecek...

    ÖRNEK YIRTTAŞ!
    Tekirdağlı kahveci Halit Damarlı (40), 3 bin lira borcun yazılı olduğu defteri yırttı attı. "Biz bize lazımız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım" açıklamasını yaptı.

    ERKEKLİĞİ VURUYOR
    ABD'li bilimadamları açıkladı: Erkeğin üreme organındaki ağrı da koronavirüs belirtisi olabiliyor. Kısırlığa yol açıyor.

    İKİ AYAKLI VİRÜS!
    İstanbul'da hırsız, ATM'de ki Emine D'nin yanına yaklaştı. Yüzüne öksürüp parasını çalmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalandı.



    İÇİM YANIYOR DIŞIM DONUYORDU
    Coronayı yenen Bursalı Havva Er, yaşadığı ızdırabı böyle anlattı:
    Virüsü cenazeden kaptım. Nefes alamadım. İçim yanıyor, dışım donuyordu.
    Çok ağır hastalık. Ne olur evde kalın.

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