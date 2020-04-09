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    • Yaşam
    • 09.04.2020 Gazete
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    805 bin lira devretti

    6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 113'er lira, 4 bilenler 84'er lira, 3 bilenler ise 12 lira 90'ar kuruş kazandı.

    805 bin lira devretti
    6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 113'er lira, 4 bilenler 84'er lira, 3 bilenler ise 12 lira 90'ar kuruş kazandı.

    5,11,19,20,28,46

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