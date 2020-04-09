6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 113'er lira, 4 bilenler 84'er lira, 3 bilenler ise 12 lira 90'ar kuruş kazandı. 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 113'er lira, 4 bilenler 84'er lira, 3 bilenler ise 12 lira 90'ar kuruş kazandı. 5,11,19,20,28,46
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