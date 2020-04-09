Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" önceki gece birçok ülkeden görüntülendi. Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. Bu doğa olayı, batıl inançlı İngilizler tarafından 'Coronavirüs salgınının yakın zamanda sona ereceği' şeklinde nitelendirildi.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya yaklaşıyor. Parlak bir küre gibi beliriyor. İki gezegen arasındaki mesafe, yaklaşık 355 bin kilometreye kadar düşüyor.



Süper Ay, Türkiye'den de görüldü.