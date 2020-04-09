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Çerkeş ilçesinde, polis Coronavirüs tedbirleri kapsamında tüm berber ve kuaförler kapatılmasına rağmen sanayi sitesi içindeki bir depoda gizli traş yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, bunun üzerine söz konusu dükkana gitti. Sandalyede bir genci traş ederken yakalanan berber F.K.'nın, Atkaracalar ilçesinden geldiği belirlendi. F.K.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, traş malzemelerine de el konuldu.Sosyal medyada paylaşılan baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken, "Tıraş Çetesi iş üstünde yakalandı." şeklinde yorumlar yapıldı.