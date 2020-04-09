Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da kaçak saç tıraşına polis baskını! 3150 TL para cezası uygulandı...

    'nın Çerkeş ilçesinde polis, Coronavirüs tedbirleri kapsamında ihbar üzerine tamir atölyesine koştu. Bir berberi, yasak olmasına rağmen saç keserken buldu.

    Kesin tıraşı!
    Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, polis Coronavirüs tedbirleri kapsamında tüm berber ve kuaförler kapatılmasına rağmen sanayi sitesi içindeki bir depoda gizli traş yapıldığı ihbarını aldı.

    Ekipler, bunun üzerine söz konusu dükkana gitti. Sandalyede bir genci traş ederken yakalanan berber F.K.'nın, Atkaracalar ilçesinden geldiği belirlendi. F.K.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, traş malzemelerine de el konuldu.



    Sosyal medyada paylaşılan baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken, "Tıraş Çetesi iş üstünde yakalandı." şeklinde yorumlar yapıldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskını! 3150 TL para cezası uygulandı...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri