İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı oldukları öğrenilen iki sağlık çalışanı, dün Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara Coronavirüs testi yaptı. Sokakta test yapıldığını duyan birçok İzmirli ise test için sıralandı. Sağlıkçılar, vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini anlattı. Ayrıca pozitif olanlarla iletişime geçileceğini vurguladı. Öte yandan uygulamanın diğer ilçelerde de sürekli bir şekilde devam edeceği iddiası ortaya atıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ise bu iddiaları yalanladı. Sağlık çalışanlarının Karşıyaka bölgesine bir vaka için gittikleri ve kendilerini gören vatandaşlara da test yaptıkları açıklandı.
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